Более ста человек наказали за нарушение правил пожарной безопасности в лесостепных массивах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Пожароопасные ситуации на природных территориях предотвращают в ДЧС Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С наступлением жаркого летнего периода 2023 года на территории региона зарегистрирован только один лесной пожар на площади 362 га в Байзакском районе. Степных пожаров не зафиксировано.

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, ночью 5 июня поступило сообщение о пожаре грузового автомобиля и сухой травы на трассе Алматы – Ташкент, проходящей по территории Байзакского района. На место происшествия прибыли силы и средства пожарной части №8. Огнеборцы ликвидировали пожар автомобиля и сухостоя в течение часа. Площадь пожара сухой травы составила 2 гектара. В результате пожара грузовой автомобиль был уничтожен полностью.

«Для сравнения – в 2022 году на территории Жамбылской области произошло 48 загораний на площади 407 га и два лесных пожара на площади 162 га лесных зон. Ущерб составил 652 тыс. тенге. Кроме того, было два степных пожара на площади 15,3 га, ущерб составил 2 млн тенге. В этом году с наступлением теплого периода рейдовыми группами проведено 368 рейдовых мероприятий, в ходе которых 108 лиц привлечено к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесостепных массивах», - пояснил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Жамбылской области Максат Акимбаев.

Как отметил спикер, основные причины пожаров чаще всего связаны с выжиганием травы, мусора, с палами на сельхозугодьях, с брошенными спичками и окурками.

«Природный пожар в летний период, в сухую, жаркую и ветреную погоду, может спровоцировать обыкновенное стекло, на которое попал солнечный луч, поэтому ни в коем случае нельзя оставлять после посещения природных мест бутылки, банки, непотушенный костер, непогашенные окурки. Оставленный вами мусор в местах отдыха может стать причиной возгораний и природных пожаров, нанести огромный ущерб. Чтобы избежать возникновения природных пожаров и не допустить уничтожения материальных ценностей надо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, - сообщил Максат Акимбаев.

По данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области, общий объем государственного лесного фонда Жамбылской области составляет свыше 4,4 млн гектаров, из них более 2,3 млн гектаров занято лесом.