    13:23, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более сотни незаконных точек закрыли за один рейд в Алматы

    В Жетысуском районе Алматы продолжаются масштабные работы по благоустройству в рамках республиканской кампании «Таза Қазақстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Более сотни незаконных точек закрыли за один рейд в Алматы
    Фото: РСК Алматы

    По словам акима района Ляззат Жылкыбаевой, основное внимание сейчас направлено на устранение стихийных торговых точек вдоль Северного объездного шоссе и в микрорайоне Айнабулак.

    — Одним из важных направлений стала ликвидация стихийной торговли вдоль Северного объездного шоссе и в микрорайоне Айнабұлақ. Совместно с полицией проводятся системные рейды и разъяснительная работа. В среднем за один рейд прекращается деятельность более 100 незаконных торговых точек, а ежедневно с территорий вывозится свыше 100 м² бытовых отходов, — рассказала Ляззат Жылкыбаева.

    Помимо этого, с начала года очищено 64 территорий, в работах участвовали подрядные организации, жители, активисты, студенты, представители образовательных учреждений и бизнеса. Всего вывезено более 6 тысячи м³ мусора, а расчистка охватила общественные пространства, парки, набережные и прилегающие территории предприятий.

    Как подчеркнула аким района, все мероприятия, запланированные на текущий год, будут выполнены в срок.

    Ранее сообщалось, что Алматы завершает эпоху контейнерной торговли и переходит к цивилизованному формату рынков.

    Напомним, за стихийную торговлю в Алматы выписали штрафов на 36 млн тенге. В городе продолжается системная работа по борьбе с несанкционированной торговлей.

    Камшат Абдирайым
    Автор
