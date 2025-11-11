Более сотни незаконных точек закрыли за один рейд в Алматы

По словам акима района Ляззат Жылкыбаевой, основное внимание сейчас направлено на устранение стихийных торговых точек вдоль Северного объездного шоссе и в микрорайоне Айнабулак.

— Одним из важных направлений стала ликвидация стихийной торговли вдоль Северного объездного шоссе и в микрорайоне Айнабұлақ. Совместно с полицией проводятся системные рейды и разъяснительная работа. В среднем за один рейд прекращается деятельность более 100 незаконных торговых точек, а ежедневно с территорий вывозится свыше 100 м² бытовых отходов, — рассказала Ляззат Жылкыбаева.

Помимо этого, с начала года очищено 64 территорий, в работах участвовали подрядные организации, жители, активисты, студенты, представители образовательных учреждений и бизнеса. Всего вывезено более 6 тысячи м³ мусора, а расчистка охватила общественные пространства, парки, набережные и прилегающие территории предприятий.

Как подчеркнула аким района, все мероприятия, запланированные на текущий год, будут выполнены в срок.

Ранее сообщалось, что Алматы завершает эпоху контейнерной торговли и переходит к цивилизованному формату рынков.

Напомним, за стихийную торговлю в Алматы выписали штрафов на 36 млн тенге. В городе продолжается системная работа по борьбе с несанкционированной торговлей.



