Более сотни костанайцев смогут получить доступное жилье в рамках «Жас шаңырақ»

16 Ноября 2022, 10:00

16 Ноября 2022, 10:00

Более сотни костанайцев смогут получить доступное жилье в рамках «Жас шаңырақ»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области в рамках льготного кредитования «Жас шаңырақ» прошли отбор и могут получить жилье по доступным ценам 47 молодых специалистов из разных сфер деятельности. На начало реализации проекта выделено 700 млн тенге и планируется обеспечить доступным жильем 150 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения жильем молодежи с АО «Отбасы банк» запущена программа льготного кредитования «Жас шаңырақ». Только на начало реализации программы выделено 700 млн тенге. За счет первого транша сможем обеспечить доступным жильем около 150 человек,- сообщила на совещании в областном акимате руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам Мусагазина. — В начале ноября проведен отбор претендентов на получение займа. Из 47 участников 42 молодых специалиста осуществляют деятельность в социальной сфере и 5 – в коммунальной сфере».

Согласно условиям участия в конкурсе, представляется сумма займа до 15 млн тенге на срок до 19 лет по ставке кредитования от 5% с первоначальным взносом 10%.

Также местными властями в целях обеспечения открытости и прозрачности процедуры отбора участников была создана независимая комиссия, состоящая из представителей профильных государственных учреждений, депутатов городского маслихата, членов общественного совета и совета по делам молодежи. Они и буду заниматься отбором претендующих на льготное жилье.

В целом, в Костанайской области до конца года планируется ввести в эксплуатацию 450,5 тысяч квадратных метров жилья.