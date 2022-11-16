Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Более сотни костанайцев смогут получить доступное жилье в рамках «Жас шаңырақ»

16 Ноября 2022, 10:00
Более сотни костанайцев смогут получить доступное жилье в рамках «Жас шаңырақ»
16 Ноября 2022, 10:00

Более сотни костанайцев смогут получить доступное жилье в рамках «Жас шаңырақ»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области в рамках льготного кредитования «Жас шаңырақ» прошли отбор и могут получить жилье по доступным ценам 47 молодых специалистов из разных сфер деятельности. На начало реализации проекта выделено 700 млн тенге и планируется обеспечить доступным жильем 150 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения жильем молодежи с АО «Отбасы банк» запущена программа льготного кредитования «Жас шаңырақ». Только на начало реализации программы выделено 700 млн тенге. За счет первого транша сможем обеспечить доступным жильем около 150 человек,- сообщила на совещании в областном акимате руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам Мусагазина. — В начале ноября проведен отбор претендентов на получение займа. Из 47 участников 42 молодых специалиста осуществляют деятельность в социальной сфере и 5 – в коммунальной сфере».

Согласно условиям участия в конкурсе, представляется сумма займа до 15 млн тенге на срок до 19 лет по ставке кредитования от 5% с первоначальным взносом 10%.

Также местными властями в целях обеспечения открытости и прозрачности процедуры отбора участников была создана независимая комиссия, состоящая из представителей профильных государственных учреждений, депутатов городского маслихата, членов общественного совета и совета по делам молодежи. Они и буду заниматься отбором претендующих на льготное жилье.

В целом, в Костанайской области до конца года планируется ввести в эксплуатацию 450,5 тысяч квадратных метров жилья.


Новости по теме
Почти половину преступлений в Жамбылской области совершает молодежь
Многодетные мамы в Зайсане жалуются на качество построенного для них жилья
Нужно больше строить жилья в селах – аким СКО
Читайте также
Инкубатор мощностью 8 млн голов птицы в год построят в Костанайской области
Эксперт в области международных коммуникаций прочитал лекцию столичным студентам
Трехкомнатную квартиру получит семья столичного пожарного, вынесшего из огня людей
Студенческий дом открылся в Костанае
Как изменились цены на аренду жилья в Казахстане
Браконьер отстрелил косуль и лисиц в Костанайской области
Уникальную технологию очистки воды используют в Лисаковске
Замерзающего краснокнижного лебедя спасли в Костанае
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
5 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору