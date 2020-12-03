Более сотни благотворительных акций провела АНК столицы в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 добрых дел: более сотни благотворительных акций провела столичная АНК в 2020 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата г. Нур-Султан.

Деятельность Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана направлена на укрепление межэтнического согласия и толерантности, взаимообогащение культур, сохранение и развитие обычаев, традиций и языков этносов. Ассамблея ведет культурно-просветительскую и творческую работу, оказывает правовую и социальную помощь.

Столичный Дом дружбы – визитная карточка Ассамблеи народа Казахстана города. Здесь проводятся мероприятия международного и республиканского уровня. В Доме дружбы размещены 22 этнокультурных объединения.

Также в структуре Ассамблеи 12 этнолингвистических комплексов, 6 советов общественного согласия, кабинет медиации, научно-экспертная группа, совет матерей, 80 творческих коллективов, городской штаб РМД «Жаңғыру жолы», совет старейшин-аксакалов, центр координации благотворительной деятельности «Парасат», центр ремесленного творчества «Аналар аманаты», дискуссионный клуб ситуативного казахского «Мәміле», центр «Жыр орталығы».

Функционирует городской штаб республиканского молодежного движения «Жаңғыру жолы».

«Желающие стать участниками этнокультурных объединений могут обращаться непосредственно в Дом дружбы по адресу Б. Момышулы, 24/9», - отмечают в столичной АНК.

В 2020 году, в условиях карантина, городская Ассамблея работала в режиме онлайн. В текущем году проведено 119 благотворительных мероприятий. В том числе – помощь пострадавшим в Мактааральском районе Туркестанской области, активное участие АНК в распределении помощи во время режима ЧС, карантина. Работа будет продолжена в рамках акции «30 добрых дел». Большой вклад в созидательную деятельность Ассамблеи народа Казахстана в год 25-летия АНК отмечен юбилейными медалями «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл».