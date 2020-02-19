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Более шести тысяч кубометров снега за ночь вывезено в Алматы

19 Февраля 2020 10:24
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Более шести тысяч кубометров снега за ночь вывезено в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы 18 февраля в 14:00 началось выпадение снега, который продолжался до 1:00 часа 19 февраля. В городе выпало 5-7 см, в горной местности более 10 см снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе акимата города, по состоянию на 7:00 использовано 4 242 тонны противогололедных материалов и вывезено 6 446 кубометров снега. Ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных «карманов».

Задействовано 641 единиц техник, 512 дорожных рабочих. Организованы колонны спецтехники по сгребанию снега с проезжей части дорог в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.

На дневной период 19 февраля запланирован выход техники 553 ед. и 1991 дорожных рабочих.

После утреннего «часа пик» на основных улицах, а так же в горных и предгорных районах планируется массовый вывоз снега.

В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за работой по уборке снега.


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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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