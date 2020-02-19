-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:15
-
-
-
вчера 21:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Более шести тысяч кубометров снега за ночь вывезено в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы 18 февраля в 14:00 началось выпадение снега, который продолжался до 1:00 часа 19 февраля. В городе выпало 5-7 см, в горной местности более 10 см снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе акимата города, по состоянию на 7:00 использовано 4 242 тонны противогололедных материалов и вывезено 6 446 кубометров снега. Ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных «карманов».
Задействовано 641 единиц техник, 512 дорожных рабочих. Организованы колонны спецтехники по сгребанию снега с проезжей части дорог в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.
На дневной период 19 февраля запланирован выход техники 553 ед. и 1991 дорожных рабочих.
После утреннего «часа пик» на основных улицах, а так же в горных и предгорных районах планируется массовый вывоз снега.
В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за работой по уборке снега.
- Новая жилищная программа появится в Алматы
- В Алматы проходит отчетная встреча акима с жителями
- В горах Алматы сохраняется лавинная опасность
- Спасатели просят алматинцев не ходить на «Шымбулак»
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 февраля
- Три автобуса столкнулись в Алматы: в каком состоянии пострадавшие пассажиры
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана