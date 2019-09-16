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Более шести тысяч горожан приняли участие в акции «Алматы - читающий город»

Автор:  
Еламан Турысбеков
16 Сентября 2019, 14:46
Более шести тысяч горожан приняли участие в акции «Алматы - читающий город»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы прошла акция «Алматы - читающий город», целью которой стало привлечение молодежи к чтению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие проводилось Централизованной библиотечной системой города Алматы в рамках программы «Рухани жаңғыру» в Алатауском и Наурызбайском районах города.

В ходе акции в Алатауском районе жителям была представлена книжная выставка «Алматы алты алаштык алтын тәжі», на которой представили литературу по истории города, экономике и культуре.

Кроме того, жители района встретились и познакомились с творчеством прозаика Жанар Абдишевой, детского писателя Саята Камшигер и молодого поэта, журналиста Айгиза Баймухаметова.

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Здесь также на детской интерактивной площадке библиотекари провели мастер-классы по бумажному моделированию и конкурсы по различным играм. Гости с удовольствием приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте «Мой любимый город». Закончилась акция раздачей книг жителям района, представленными на буккроссинге. В мероприятии приняло участие более 3 тысяч жителей района.

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Для жителей Наурызбайского района была организована встреча с молодыми поэтами Муратханом Шоканом, Досханом Жылкыбаевым, Турсынбеком Башаром и Ретбеком Магазы. Здесь была представлена история города и района на выставке «Алматы – тарих, Алматы – жыр, Алматы - ән».

В ходе акции жители района задавали множество вопросов поэтам, а они в свою очередь с интересом отвечали на них и читали свои стихи и стихи о родном городе, поделились творческими планами.

Помимо всего, для детей работала интерактивная площадка, на которой проводились мастер-классы и различные игры. Маленькие жители района приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте «Мой любимый город».

Любители книг познакомились с книгами на буккроссинге, который закончился бесплатной раздачей литературы. В мероприятии приняло участие более 3 тысяч жителей района.

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Алматы   Культура   Рухани жаңғыру  
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