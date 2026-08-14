Более шести тысяч школ в Казахстане уязвимы в террористическом отношении — Минпросвещения

В Казахстане функционируют 8028 школ, из них уязвимыми в террористическом отношении являются 6254 объекта. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

Согласно приказу министра образования и науки РК от 30 марта 2022 года, перечень обязательных элементов антитеррористической безопасности школ включает в себя:

видеонаблюдение с подключением камер к Центрам оперативного управления органов внутренних дел;

установку тревожных кнопок;

заключение договоров с лицензированной охраной;

обеспечение системами контроля и управления доступа.

В конце 2025 года Министерства просвещения и внутренних дел совместно с местными исполнительными органами провели ревизию всех школ на предмет их фактического соответствия требованиям антитеррористической защиты.

— Согласно данным акиматов и региональных департаментов полиции, 100 процентов школ, являющихся объектами УТО, соответствуют требованиям антитеррористической защиты. На сегодняшний день все 6254 школы, являющиеся объектами УТО, оснащены в соответствии с установленными требованиями антитеррористической безопасности, — говорится в ответе ведомства.

Кроме того, в соответствии с приказом министра, не менее двух раз в полугодие в школах проводятся тренировки с сотрудниками, педагогами и учащимися по действиям при возникновении угрозы чрезвычайных ситуаций.

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