Более шести миллионов квадратов жилья ввели в Костанае за годы Независимости

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Только сегодня счастливыми обладателями своих квартир в Костанае стали 300 семей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ»

Сегодня, в день 30-летия Независимости Республики Казахстан, аким области Архимед Мухамбетов поздравил жителей области с получением жилья. Благодаря реализации государственной программы «Нұрлы жер» в день празднования независимости страны 300 семей улучшили свои жилищные условия и получили заветное жилье.

«Объем жилищного строительства в области в последние годы демонстрирует положительную динамику со среднегодовым приростом около 13%.

В текущем году в области будет построено 449 тыс. кв. м жилья, с ростом около 18% по отношению к прошлому году. За одиннадцать месяцев уже введено в эксплуатацию 413,8 тыс.кв.м жилья (это 127,5% к уровню прошлого года)», - сообщили в пресс-службе акима области.

В областном центре подходит к завершению строительство 2-х микрорайонов «Аэропорт» и «Юбилейный», где уже возведены 78 жилых домов. Также продолжается освоение еще двух новых микрорайонов «Кунай» и «Береке».

«Здесь будет построено 102 многоэтажных жилых дома общей площадью около 500 тыс. кв. м. и выделено более 2 тыс. участков под ИЖС. Дальнейшей перспективой жилищного строительства является освоение новых микрорайонов «Астана» в городе Тобыле и «Байтерек» в селе Мичуринское Костанайского района. Новые микрорайоны предусматривают строительство 45 девятиэтажных жилых домов общей площадью более 300 тысяч квадратных метров», - добавили в пресс-службе.

Всего же за годы независимости Казахстана в Костанайской области построено около 6,3 млн кв. м. жилья, более 63 тысяч граждан улучшили свои жилищные условия. Среднегодовой прирост ввода жилья составил 19%.