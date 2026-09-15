Более шести километров тепловых сетей реконструировали в Астане перед отопительным сезоном

В АО «Астана-Теплотранзит» рассказали о готовности тепловых сетей столицы к отопительному сезону, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным предприятия, на 2026 год предусмотрена реконструкция тепловых сетей на 15 объектах общей проектной протяженностью 6,787 км. По состоянию на 14 сентября построено 6,370 км теплотрасс, что составляет 94% от запланированного объема.

При определении участков для реконструкции учитываются их техническое состояние, срок эксплуатации, количество повреждений и социальная значимость.

Один из модернизированных участков — тепломагистраль ТМ-10 в центральной части города. Теплотрасса эксплуатировалась с 1998 года. За период с 2020 по 2025 год на участке было устранено четыре повреждения.

В 2026 году здесь реконструировали 269 метров теплотрассы диаметром 500 мм. Монтаж трубопровода выполнен в полном объеме. В настоящее время проводится восстановление благоустройства.

— Для нас принципиально важно переходить от устранения последствий износа к планомерному обновлению инфраструктуры. Мы последовательно реконструируем участки, техническое состояние и повреждаемость которых требуют первоочередного внимания. Главная задача этой работы — надежное теплоснабжение столицы и снижение рисков в отопительный период, — отметил заместитель председателя Правления по режимам и наладке — главный инженер АО «Астана-Теплотранзит» Абзал Саугабаев.

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