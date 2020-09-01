Более семи млн тонн зерновых и зернобобовых намолочено в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уборку урожая зерновых и зернобобовых культур завершают в Западно- Казахстанской и Туркестанской областях. О данных по уборке урожая на 1 сентября сообщили в пресс-службе МСХ РК, передает МИА «Казинформ».
В начале третьей декады уборку закончили в Жамбылском регионе, где в этом году зерновыми и зернобобовыми было засеяно 359,3 тысячи га.
Жамбылцы намолотили 816,6 тысячи тонн – на 136 тысяч больше, чем в прошлом году. Это объясняется расширением посевной площади на 26 тысяч га и повышением урожайности на 2,3 ц/га – до 22,7 ц/га.
К 1 сентября в Западно-Казахстанской и Туркестанской областях убрали уже более 95% площадей. В прошлом году к текущей дате в этих регионах было убрано около 75%.
Средняя урожайность в ЗКО наблюдается на уровне 11,3 ц/га, в Туркестанской – 23,8 ц/га.
Больше половины площадей убрали в Алматинской области. В других регионах – Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо- Казахстанской областях убрано 23-43% уборочных площадей.
В целом по республике на 1 сентября убрано больше 5,8 млн га зерновых и зернобобовых. Это 37,3% всей уборочной площади. Средняя урожайность составляет 12,2 ц/га. Намолочено свыше 7 млн тонн.
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