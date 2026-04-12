Более пяти миллионов тенге «забыли» выплатить педагогам в Костанайской области

В ходе проверки было установлено, что в соответствии со статьей 52 Трудового кодекса и коллективными договорами образовательных организаций, работникам, достигшим пенсионного возраста, положена компенсация в размере одного должностного оклада.

Однако данные нормы не исполнялись. В 14 общеобразовательных школах района сотрудникам не были выплачены предусмотренные деньги. Общая сумма задолженности превысила 5 млн тенге.

По акту прокурорского надзора нарушения устранены. В полном объеме произведены выплаты 34 работникам образования.

Кроме того, за допущенные нарушения к адмответственности привлекли 9 должностных лиц, еще 3 — к дисциплинарной.

