РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:26, 12 Апрель 2026 | GMT +5

    Более пяти миллионов тенге «забыли» выплатить педагогам в Костанайской области

    В Жангельдинском районе Костанайской области прокуратура добилась восстановления прав работников образования — десятки педагогов, достигших пенсионного возраста, получили положенные компенсации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    выплаты
    Фото: Министерство труда и социальной защиты РК

    В ходе проверки было установлено, что в соответствии со статьей 52 Трудового кодекса и коллективными договорами образовательных организаций, работникам, достигшим пенсионного возраста, положена компенсация в размере одного должностного оклада.

    Однако данные нормы не исполнялись. В 14 общеобразовательных школах района сотрудникам не были выплачены предусмотренные деньги. Общая сумма задолженности превысила 5 млн тенге.

    По акту прокурорского надзора нарушения устранены. В полном объеме произведены выплаты 34 работникам образования.

    Кроме того, за допущенные нарушения к адмответственности привлекли 9 должностных лиц, еще 3 — к дисциплинарной.

    Ранее в Туркестанской области после вмешательства прокуратуры снизили цену на газ.

    Теги:
    Соцвыплаты Пенсионеры Регионы Казахстана Костанайская область Образование Учителя Прокуратура Пенсия
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают