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Более пяти тысяч флагов вывесили на балконах жамбылцы

Автор:  
Галина Скрипник
16 Декабря 2020, 16:08
Более пяти тысяч флагов вывесили на балконах жамбылцы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Акция «Менің Туым. Менің Отаным!» в День Независимости Республики Казахстан проходит в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления внутренней политики Жамбылской области, жамбылцы активно поддержали акцию «Менің Туым. Менің Отаным!».

«Жители региона, выражая чувства уважения и любви к Родине, вывесили на балконах более пяти тысяч флагов, - отметили в ведомстве. – Поддержали республиканскую акцию и представители этнокультурных объединений, молодежь. В Таразе и во всех районах области проведены автопарады, флешмобы и другие патриотические мероприятия с использованием Государственного Флага».

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Жамбылцы поздравляют всех казахстанцев со знаменательным праздником и в социальных сетях. Патриотические чувства проявляет и молодежь, размещая посты с фотографиями, видео и историями, связанными с Флагом Казахстана под хештегом #МеніңТуымМеніңОтаным! #МойФлагМояРодина! #Біздіңортақмереке #Нашобщийпраздник.

По мнению Почетного пенсионера Георгия Сафонова, возглавлявшего областной русский театр с 1991 года, в самый сложный период становления молодого государства, День Независимости Республики Казахстан обогатился новыми красками.

«В нашей независимой стране родился новый праздник, который мы должны ценить. Сегодня наш город украсился национальными флагами, что производит особо торжественное впечатление. День Независимости в сердцах наших сограждан. В праздники люди желают друг другу больше улыбок, больше радости в доме. Как бывший работник драматического театра желаю всем радостного состояния духа, а также приобщения к прекрасному, развития казахстанской культуры и искусств», - сказал ветеран.

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Жамбылская область   Патриотизм   День Независимости  
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