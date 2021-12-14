Более пяти млрд тенге инвестиций планируют привлечь в РК за счет рыбных хозяйств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов поделился планами по привлечению инвестиций в рыбоводной хозяйство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наряду с индустриальными рыбоводными инвестпроектами нами принимаются меры по реализации проектов с использованием естественных водоемов», - сказал Ахметжан Примкулов на заседании Правительства.

По его словам, в этом году создано новых 113 озерно-товарных рыбоводных и садковых хозяйств.

«За счет них рассчитываем привлечь порядка 5,8 млрд тенге частных инвестиций и выращивать до 10 тысяч тонн рыбы в год с созданием до одной тысячи рабочих мест», - отметил вице-министр.

Напомним, ранее спикер сообщил о планах по создании более одной тысяч новых рыбоводных хозяйств. «Точкой роста в развитии рыбной отрасли является рыбоводство. Поэтому, в программе поставлена задача по увеличению объема выращенной рыбы до 270 тысяч тонн в год к 2030 году. Для этого будет создано более тысячи новых рыбоводных хозяйств. По оперативной информации с начала года рыбоводами выращено порядка 12 тысяч тонн товарной рыбы при плане 12,8 тысяч. До конца года данный показатель будет выполнен в полном объеме», - сказал Ахметжан Примкулов.



