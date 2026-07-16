Более пяти миллионов долларов ущерба нанесли стихийные бедствия в Таджикистане

В первом полугодии 2026 года природные чрезвычайные ситуации нанесли экономике Таджикистана ущерб в размере 5,7 миллиона долларов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

В ходе отчетной пресс-конференции председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданский обороне РТ Раджабали Рахмонали сообщил, что за отчетный период в стране зарегистрирована 741 чрезвычайная ситуация природного характера.

Наибольший ущерб населению и экономике нанесли снежные лавины и сели. За шесть месяцев на территории республики зарегистрировано 508 случаев схода лавин и 123 случая селевых потоков.

Общий размер материального ущерба превысил 52,8 млн сомони, а жертвами стихийных бедствий стали 12 человек.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане основана национальная ассоциация туризма.