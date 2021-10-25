КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Более полусотни костанайских хозяйств задолжали Продкорпорации 3,2 млрд тенге. Аграрии просят признать факт форс-мажорных обстоятельств и оказать помощь, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты предпринимателей.

В частности, региональный совет предпринимателей предлагает пролонгировать обязательства аграриев перед Продкорпорацией и финансовыми институтами в связи с засухой этого года. Эти и другие вопросы проблемные вопросы озвучены на уровне Минсельхоза и Комитета по вопросам агропромышленного комплекса в НПП «Атамекен». В региональном совете убеждены: для того, чтобы фермеры, в сложной ситуации нынешнего года могли сохранить хозяйства, необходимо также рассмотреть возможность выделения средств для повышения цены закупа сельхозкультур.

В частности, речь идет о договорах форвардного закупа зерна, которые заключались между фермерами и АО «Продкорпорация» весной, когда госкомпания обычно финансирует сельхозтоваропроизводителей перед посевной в счет будущего урожая. Сегодня же, когда пришло время платить по счетам, выяснилось, что местным хлеборобам нечем отдавать долг. В этом году земледельцы региона вновь столкнулись с аномальной засухой. В мае и июне осадков выпало в 3-4 раза меньше среднемноголетних показателей. На фоне острого дефицита влажности и высоких температур в 35-40 градусов повсеместно наблюдались суховеи.

«В десяти южных и центральных районах области средняя урожайность составила от 2,7 до 5 центнеров с гектара. Необходимо отметить, что в некоторых хозяйствах фактическая урожайность составила от 1 до 3 центнеров с гектара, а ряд хозяйств вообще не убирали поля с низкой урожайностью из-за экономической нецелесообразности. Таким образом, мы можем говорить о наступлении форс-мажорных природных обстоятельствах», - заявил на заседании Комитета по вопросам агропромышленного комплекса в НПП «Атамекен», представитель регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области, директор ТОО «Мелитопольское» Эдуард Двуреченский.

Как выяснилось, свои обязательства перед Продкорпорацией не может исполнить 51 хозяйство в регионе - почти половина из тех, кто заключал договоры форвардного закупа. Они задолжали госкомпании 3,2 млрд тенге - это почти треть от общей суммы долга. Однако республиканская комиссия, которая работала в Костанайской области, оценивая ущерб хлеборобов, посчитала, что от засухи в нашем регионе пострадало только 15 хозяйств. Они и получили пролонгацию по договорам форвардного закупа на сумму 460 млн тенге.

Кроме того, из-за цепочки сложившихся обстоятельств (засуха, потеря урожая), стоимость пшеницы резко подскочила. Теперь рыночные цены в 127 тысяч тенге за тонну сильно отличаются от тех 103 тысяч тенге, по которой крестьяне продали свое зерно еще весной Продкорпорации.

В Продкорпорации же считают, что те хозяйства, кто не может вернуть свой долг зерном, возврат должны произвести деньгами.

«В начале сентября, когда рыночные цены были около 100 тысяч тенге за тонну, мы дали самую высокую цену: 103-107 тысяч тенге за тонну. Поэтому в данный момент прошу проявить хладнокровие», - отметил управляющий директор, член Правления АО «НК «Продкорпорация» Тобылбек Омаров.

Член регионального совета Эдуард Двуреченский считает, что если ситуацию пустить на самотек, фермеры вынуждены будут пойти на процедуру реабилитации.

«Тогда пострадает кредитор, заемщик и 5 лет бизнес будет функционировать в ненормальной ситуации. Мы просим дать возможность фермеру сохранить свой бизнес, а области - сохранить производство. Дело в том, что мы должны привыкать к подобным форс-мажорам. Вы посмотрите, что происходит в мире - каждый месяц мировые лидеры, корпорации обсуждают проблему изменения климата. К сожалению, для Казахстана это обернулось засухой, а вот Россию заливает. И мы хотим, чтобы этот бизнес оставался у нас. Это ведь социальная стабильность, рабочие места», - подчеркнул Эдуард Двуреченский.

Между тем, у сельхозтоваропроизводителей остается не так уж и много времени, чтобы рассчитаться по своим обязательствам. Договоры по форвардному закупу с АО «Продкорпорация» истекают 15 ноября.

В завершение совещания первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков сообщил, что вопрос по Продкорпорации они передадут в Минсельхоз. Директор Палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев, в свою очередь, добавил, что всем региональным Палатам уже дано поручение собрать заявки от фермеров, желающих получить отсрочки по платежам лизинга, кредитам и форварду, и направить их в АО «Аграрную кредитную корпорацию» и АО «НУХ «Байтерек».