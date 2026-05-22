Более полумиллиона жителей ВКО живут в зоне сейсмического риска

Потенциально землетрясения могут затронуть около 560 тыс. жителей и свыше 150 тыс. жилых домов, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона на брифинге в региональной службе коммуникаций ВКО.

Несмотря на то, что с начала года ощутимых подземных толчков выше двух баллов в области не фиксировали, в регионе продолжают усиливать систему мониторинга и подготовки к возможным ЧС.

— На территории области функционируют две сейсмологические станции и 12 сейсмодатчиков, работающих в онлайн-режиме с передачей данных в Центральную сейсмологическую обсерваторию, — сообщили в ДЧС ВКО.

Большая часть датчиков установлена в Усть-Каменогорске. Еще по одному находятся в районах Алтай, Самар и Катон-Карагай. Одновременно в регионе усиливают систему оповещения населения. Сейчас в области работают 48 сиренно-речевых устройств, действует система перехвата теле- и радиоканалов, а также внедрена мобильная система экстренных уведомлений Mass Alert.

Интересно, что в Усть-Каменогорске на жилых домах уже начали размещать специальные указатели с информацией о ближайших пунктах сбора населения на случай разрушительного землетрясения.

— На территории области предусмотрено 182 пункта приема пострадавшего населения и 41 открытая площадка для временного размещения людей, — отметили в ведомстве.

В ДЧС также сообщили, что только за время месячника сейсмической безопасности в регионе провели 849 тренировок с охватом более 43 тыс. человек.

Одним из главных направлений сейчас называют проверку зданий на сейсмостойкость. В Усть-Каменогорске планируют обследовать более 2000 многоквартирных домов и 155 социально значимых объектов. В перечень вошли 42 школы, 25 детских садов, 43 объекта здравоохранения, спортивные комплексы, учреждения культуры и социальной защиты.

— Уже разработаны и утверждены карты детального сейсмического зонирования Восточно-Казахстанской области и города Усть-Каменогорска. Продолжается работа по паспортизации зданий и разработке новых строительных правил, — сообщили в ДЧС.

В случае крупного землетрясения в ВКО планируют привлекать дополнительные силы из областей Абай, Карагандинской и Жетысу — более 3500 человек и 882 единицы техники.

