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Более полумиллиона тенге штрафов заплатят отдыхающие в горах Алматы за разведение костров

Автор:  
Еламан Турысбеков
4 Сентября 2022, 22:35
Более полумиллиона тенге штрафов заплатят отдыхающие в горах Алматы за разведение костров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы пресечено 117 фактов розжига костров. 112 человек получили предупреждения, еще пятеро были оштрафованы на 536 025 тенге за нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматы, пожароопасный период в горах продолжается. На сегодня осуществлено более 180 рейдов, в ходе которых вручено более 50 тыс. памяток, пресечено 117 фактов розжига костров.

«Сотрудники МПС и лесохозяйственных учреждений к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в горно-лесной местности привлекли 117 человек. 112 человек согласно статье 505 КРКобАП получили предупреждения, по данной статье двое человек допустили нарушение повторно, поэтому привлечены к ответственности в виде штрафа на общую сумму 76 тыс. 575 тенге, по статье 367 КРКобАП трое оштрафованы на общую сумму 459 тыс. 450 тенге», - уточнили в пресс-службе ДЧС.

В Иле-Алатауском национальном парке имеется 14 специально оборудованных мест для приготовления горячей пищи (скамейка, стол, забетонированная площадка для розжига костров, мангалов), на территории ущелья Алмаарасан - 12 мест, вдоль р. Большая Алматинка, р. Казачка и на Бутаковке - два места.

«Просим жителей отдыхающих в горах вывозить за собой мусор, который может стать причиной возгораний. Также запрещено бросать горящие спички, окурки, выжигать сухую траву, разводить костры и использовать мангалы вне строго определенных мест», - добавили в ведомстве.


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