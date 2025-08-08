Более полумиллиона казахстанских детей получили ваучеры в детские сады

По поручению Главы государства с 2024 года в Казахстане поэтапно внедряется система ваучерного финансирования в дошкольных организациях. Проект направлен на повышение доступности, качества услуг и прозрачности в сфере дошкольного образования.

- На сегодня к системе ваучерного финансирования подключены почти 4,7 тыс. дошкольных организаций, и уже более 500 тыс. детей получили доступ к детским садам. В городах республиканского значения очередность сократилась в два раза, — сообщила директор департамента дошкольного образования Манара Адамова.

Система ваучерного финансирования обеспечивает доступ к дошкольным организациям, соответствующим установленным требованиям и имеющим свободные места.

Родителям предоставлена возможность выбирать детский сад по своему желанию, что формирует здоровую конкуренцию не только среди частных, но и государственных детских садов.

Система в первую очередь включает ключевое условие, обеспечивающее прозрачность финансирования, когда «деньги следуют за ребенком». Средства перечисляются только после подтверждения родителями данных о посещаемости ребенка.

Переход всех дошкольных организаций на ваучерное финансирование планируется завершить до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане дети из малообеспеченных семей будут питаться в детсадах за счет бюджета.