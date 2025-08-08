РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:20, 07 Август 2025 | GMT +5

    Более полумиллиона казахстанских детей получили ваучеры в детские сады

    Механизм ваучерного финансирования реализуется в 20 городах и 7 районах страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    детсад
    Фото: primeminister.kz

    По поручению Главы государства с 2024 года в Казахстане поэтапно внедряется система ваучерного финансирования в дошкольных организациях. Проект направлен на повышение доступности, качества услуг и прозрачности в сфере дошкольного образования.

    - На сегодня к системе ваучерного финансирования подключены почти 4,7 тыс. дошкольных организаций, и уже более 500 тыс. детей получили доступ к детским садам. В городах республиканского значения очередность сократилась в два раза, — сообщила директор департамента дошкольного образования Манара Адамова.

    Система ваучерного финансирования обеспечивает доступ к дошкольным организациям, соответствующим установленным требованиям и имеющим свободные места.

    Родителям предоставлена возможность выбирать детский сад по своему желанию, что формирует здоровую конкуренцию не только среди частных, но и государственных детских садов.

    Система в первую очередь включает ключевое условие, обеспечивающее прозрачность финансирования, когда «деньги следуют за ребенком». Средства перечисляются только после подтверждения родителями данных о посещаемости ребенка.

    Переход всех дошкольных организаций на ваучерное финансирование планируется завершить до конца 2025 года.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане дети из малообеспеченных семей будут питаться в детсадах за счет бюджета.

    Теги:
    Минпросвещения РК Детсады Дети Дошкольное образование
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают