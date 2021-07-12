Более полумиллиарда тенге субсидий незаконно выплачено аграриям в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы дефицита воды и кормов, вызванного засухой в регионе, предстоящей зимовки и выплаты субсидий аграриям, обсуждали в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном филиале партии «Nur Otan» состоялось внеочередное заседание Регионального совета по развитию аграрного сектора при областном филиале партии.

Как сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» первый заместитель председателя Жамбылского областного филиала партии «Nur Otan» Дауыл Бейсенкулов, в обсуждении участвовали депутат Мажилиса Парламента РК, член комитета по аграрным вопросам Мейрамбек Тулепберген, заместитель акима области Нуржан Нуржигитов, руководитель областного управления сельского хозяйства Кайрат Аманов. Кроме того, присутствовали руководители хозяйств и организаций, заместители акимов районов и руководители соответствующих отделов.

«На зимовку скота в зимний период 2021 - 2022 годов в области ожидается поступление 952 тысяч условных голов скота, - рассказал руководитель областного управления сельского хозяйства Кайрат Аманов. - Необходимо заготовить 1 миллион 713 тысяч тонн сена, 58 тысяч тонн сенажа, 475,9 тысячи тонн соломы, 54 тысячи тонн силоса, 645 тысяч тонн концентрированных кормов».

Кроме того, отметил спикер, засуха в южной и западной части страны, привела к резкому увеличению спроса на корма для животных. Пользуясь сложившейся ситуацией, на рынке кормов появляются факты необоснованного повышения цен на корма. На сегодняшний день цены на корма на рынке выросли на 20 - 25% по сравнению с прошлым годом. Для недопущения необоснованного роста цен в Жамбылской области в июле планируется проведение ярмарки по продаже кормов.

«Дизельное топливо, поставлявшееся в июне, получено с задержкой. У операторов во всех районах области осталось 863 тонны масла. Так, в Жуалынском районе, где осталось 154 тонны, на сегодняшний день отсутствует проблема дефицита дизеля. Тем не менее, операторам разъясняются о том, что дизель надо использовать в меньшем количестве. В настоящее время решается вопрос об обеспечении дизельным топливом осенне-полевых работ. В результате запроса в министерство в область будет поставлено 9 тысяч тонн дизельного топлива по 168 тенге за литр», - отметил Кайрат Аманов.

Заместитель акима области по вопросам сельского хозяйства Нуржан Нуржигитов остановился на работе по решению данных вопросов.

«В соответствии с поручением акима области для решения проблемы дефицита воды на 100% заполнены 9 крупных водохранилищ области, - рассказал он. - То есть потребность области полностью обеспечена. Тем не менее, 80% воды поступает из соседней страны, откуда передают воду в Жамбылский, Байзакский и Таласский районы на 14% больше чем установлено. Сегодня вопрос дефицита воды остро стоит в Шуском и Меркенском районах. Для решения этого вопроса с владельцами крестьянских хозяйств проводится разъяснительная работа по экономии воды».

Помимо этого, по словам спикера, по поручению акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, дополнительно для сдерживания роста цен на корма готовится сено, скашиваемое в горных долинах, оврагах, вдоль русел рек. Так как в этом году урожай Сарысуского, Мойынкумского и Таласского районов был более плодородным, крупным крестьянским хозяйствам было предложено скашивать траву в этих районов.

Затронул Нуржан Нуржигитов вопрос субсидирования жамбылских аграриев.

«Управлением сельского хозяйства крестьянским хозяйствам выделено 18 миллиардов тенге. Для полного выполнения 28 направлений субсидирования в Министерстве сельского хозяйства дополнительно запрашиваются 14 миллиардов тенге. В положении указано, что ответственность за законность документов несет крестьянское хозяйство. В результате проведенной управлением проверки установлено, что документы 458 крестьянских хозяйств, к сожалению, не соответствуют требованиям», - пояснил он.

Крестьянским хозяйствам, незаконно выплачено более полумиллиарда тенге субсидий. На сегодняшний день главам крестьянских хозяйств разъясняется, что по механизму финансирования программы «Колдау» каждый гражданин может самостоятельно запросить субсидию.

«На заседании совета в областном филиале партии «Nur Otan» были приняты рекомендации, поднятые вопросы взяты на контроль», - отметили в ведомстве.