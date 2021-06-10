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Более половины высеянных сортовых семян относятся к казахстанской селекции – Сапархан Омаров

Автор:  
Серик Сабеков
10 Июня 2021, 11:48
Более половины высеянных сортовых семян относятся к казахстанской селекции – Сапархан Омаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более половины из высеянных сортовых семян под урожай 2021 года относятся к казахстанской селекции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Под урожай 2021 года по республике было заготовлено порядка 2,5 млн тонн семян, которые полностью соответствовали посевным кондициям. Необходимо отметить, что более половины из высеянных сортовых семян относятся к казахстанской селекции», - сказал Сапархан Омаров.

Министр отметил, что в стране проводится работа по оснащению отечественных семеноводческих хозяйств современной селекционной и семяочистительной техникой»

В результате государственной поддержки процент использования низкокачественных семян за 2016-2020 годы снизился до 7,2%, доля элитных достигла 6,8%.

Высокая доля использования семян не ниже третьей репродукции отмечается в Северо-Казахстанской (100%), Западно-Казахстанской (99,2%) и Алматинской (98,7%) областях.

Наименьший процент применения семян высоких репродукций в Туркестанской (71,4%) и Жамбылской (77,3%) областях.

«При этом по Жамбылской, Туркестанской и Павлодарской областям доля использования семян высоких репродукций ежегодно снижается. Положительная динамика наблюдается по Акмолинской, Костанайской и Кызылординской областям. Для повышения данного показателя областям необходимо обеспечить более полный охват хозяйств субсидированием семеноводства. В текущем году в местных бюджетах областей на субсидирование развития семеноводства предусмотрено 11,7 млрд. тенге, дополнительно из средств республиканского бюджета выделено 4,3 млрд. тенге», - добавил глава МСХ.


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