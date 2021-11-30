Более половины спортивных объектов в Таразе - государственные

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Треть населения города Тараза активно занимается спортом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в акимате города Тараза, сегодня в областном центре проводится целенаправленная работа по пропаганде здорового образа жизни, по обеспечению доступности спортивных сооружений для жителей города, регулярно организовываются отраслевые спартакиады и соревнования по культивируемым видам спорта среди граждан всех возрастов и категорий.

В Таразе функционируют 630 спортивных сооружений, из них 491 являются государственными, 139 - частными, 342 находятся в учреждениях образования, что составляет 54,3% от общего числа спортивных объектов.

В летний период в рамках реализации проекта «Таразға тарту» построено 14 площадок стритворкаут, баскетбольные и мини-футбольные площадки. В областном центре молодежь может заниматься бесплатно и без ограничений по времени на 45-ти площадках стритворкаут.

В 2021 году на 52 млн тенге отремонтировано семь спортивных площадок в массивах «Тастак», «Кирпичник», по улице Жаугаш батыра, в микрорайонах «Карасу», «Алатау», «Мынбулак», «Астана». За счет средств городского бюджета построено четыре мини-футбольные площадки в массивах «Родничок», «Камукат», «Рассвет», «Майская роща». Проводится текущий ремонт мини-футбольных площадок во дворах домов микрорайонов «Аса» и «Жансая», начато строительство спортивной площадки в микрорайоне «Талас».

«В октябре этого года завершено строительство современной комплексной площадки размером 73х24 метра в микрорайоне «Арай-2» за счет спонсорских средств Корпоративного фонда «Samruk-Kazyna Trust» АО «Фонд национального благосостояния «Самрук – Казына». Тогда же состоялось торжественное открытие современного Центра настольного тенниса и художественной гимнастики общей площадью застройки 11 952 квадратных метра, построенного на сумму 1,5 млрд тенге за счет средств частного инвестора», - отметили в ведомстве.

Охват систематическими занятиями спортом граждан в городе Таразе за 10 месяцев 2021 года составил 34,2% от общего числа жителей областного центра, или 125 603 человека, в их числе более 50% - дети школьного возраста и 13% - люди с ограниченными возможностями.