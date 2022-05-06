6 Мая 2022 13:28

Более половины неформально занятого населения в РК трудится в сфере АПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почти 14 % занятых в Казахстане – неформально занятые. Эти граждане обычно работают без гарантий, страховок, отпусков, и в целом слабо защищены трудовым законодательством. Более половины неформально занятого населения трудится в сфере агропромышленного комплекса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Численность занятого населения в 2021 году составила 8,8 млн человек – на 0,9% больше по сравнению с 2020 годом. Из них 13,6% - неформально занятое население (против 14,1% годом ранее). Это 1,2 млн человек, минус 2,2% за год.

Среди регионов РК большинство неформально занятых в 2021 году проживало в Алматинской (183,9 тыс. человек), Туркестанской (137,3 тыс. человек) и Жамбылской (127 тыс. человек) областях.

Численность мужчин и женщин среди неформально занятого населения различалась незначительно – 622,4 тыс. мужчин против 577,9 тыс. женщин. Численность неформально занятых мужчин за год сократилась на 2,8%, женщин – на 1,5%.

Численность наемных работников среди неформально занятого населения превышала численность самозанятых – 648 тыс. против 552,3 тыс. человек. При этом если доля неформально занятого населения среди всех наемных работников составила лишь 9,7%, то среди самозанятых – весьма значительные 26,3%.

Больше половины неформально занятого населения работало в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства – 653,7 тыс. человек. Следом идут торговля и авторемонт (168,6 тыс. человек), а также строительство (89,4 тыс. человек).

Наибольшая численность неформально занятого населения в разрезе возрастных групп пришлась на работников в возрасте от 35 до 44 лет: 258,3 тыс. человек. Следом идут работники в возрасте от 45 до 54 лет (243,3 тыс. человек) и от 55 до 64 лет (192,7 тыс. человек).

Среди неформально занятого населения в 2021 году числились 194 человека в возрасте 15 лет, 157,1 тыс. человек в возрасте от 16 до 24 лет, а также 51,6 тыс. человек в возрасте от 65 лет.

При этом если среди занятых в возрасте от 35 до 44 лет на долю неформально занятого населения приходилось лишь 11,3%, то среди возрастных работников от 65 лет их доля преобладала и составляла 73,4%, а 15-летние работники и вовсе на 100 % были неформально занятыми.