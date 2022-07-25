25 Июля 2022 09:22

Более половины бюджета Жамбылской области направляется на сферу образования

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Перед строителями школ в Жамбылской области поставлена задача завершить возведение объектов до 20 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2022 году на развитие сферы образования Жамбылской области направлено 244,4 млрд тенге, что составляет 53 % бюджета области. При этом на строительство 22 объектов образования выделено 7,6 млрд тенге, введено в эксплуатацию семь школ. До конца года будут завершены работы еще в 10 школах.

Кроме того, на сумму 4,1 млрд тенге проводится капитальный ремонт 18 объектов образования. В результате, в регионе будет решена проблема двух трехсменных школ, двух школ с дефицитом ученических мест и шести ветхих школ.

«Мы делаем все возможное, чтобы ежегодные проблемы не повторялись, - сообщил глава региона Нуржан Нуржигитов на недавней встрече с представителями СМИ. - Поставлена задача завершить строительство школ до 20 августа и полностью подготовить школы к новому учебному году. Подрядчики предупреждены, что в случае некачественного строительства и отставания от графика, будут приняты жесткие меры».

В этом году в области планируется открыть 24 детских сада на 2 тыс. 197 мест. С начала года введено в эксплуатацию 11 частных детских садов на 1 тыс. 600 мест. Дети от трех до шести лет охвачены дошкольным образованием на 100 %.

Говоря о качестве питания в школьных столовых, аким области подчеркнул, что это находится на особом контроле.

«Во время объездов по областному центру и рабочих поездок в районы я лично проверяю качество питания в столовых учебных заведений, - сказал глава региона. - К сожалению, без проблем не обходится. Перед ответственными лицами поставлены конкретные задачи. К этому вопросу нельзя относиться формально. Здоровая нация – основа сильного государства. Ведутся переговоры с предпринимателями с целью реализации в столовых продукции местных товаропроизводителей, особенно меда, молочной продукции. В новом учебном году будут заключены контракты с местными сельхозтоваропроизводителями».



