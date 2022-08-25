Более половины бюджета Жамбылской области направлено на развитие сферы образования

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы сферы образования и подготовку к новому учебному году обсуждали в Таразе на августовской учительской конференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Таразе, во Дворце школьников «Бақытты болашақ», состоялась ежегодная областная августовская конференция педагогов. В этом году она прошла под лозунгом: «Образованная нация: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм».

«От того, насколько развита сфера образования, во многом зависит то, какой наша страна будет завтра, - подчеркнул выступивший на конференции аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. В этом году на развитие сферы образования области было выделено 236 млрд тенге, что превышает 50 % всего бюджета региона на год. На строительство 22 объектов образования в текущем году выделили 7,6 млрд тенге. Шесть объектов уже сдали в эксплуатацию. До конца года завершится строительство еще десяти объектов. Оставшиеся шесть сдадут в эксплуатацию в следующем году. Это решит проблему двух трехсменных школ, двух школ с дефицитом мест и шести аварийных школ. В регионе проводится капитальный ремонт 19 образовательных учреждений, на что было выделено 4,2 млрд тенге», - сказал аким области.

В своем выступлении Нуржан Нуржигитов высказался также по вопросам качества строительных работ на объектах образования, лицензирования дошкольных организаций, ротации директоров, предотвращения суицидов среди несовершеннолетних и дал конкретные поручения ответственным лицам по решению актуальных вопросов.

«Искоренение детской и подростковой преступности – большая задача, решать которую должны все взрослые сообща, - отметил в своем выступлении прокурор Жамбылской области Нургалым Абдиров. – А роль педагогов как главных наставников детей в этом деле просто неоценима».

О промежуточных результатах реализации в области национального проекта «Качественное образование «Образованная нация» сообщил руководитель управления образования области Бейкут Жамангозов.

«В этом году школьники Жамбылской области 13-й раз подряд в общекомандном зачете стали лучшими на республиканском конкурсе научных проектов, - отметил спикер. – Специализированный лицей-интернат для одаренных мальчиков «Білім-инновация» в 16-й раз становится лучшей олимпийской школой по итогам республиканской предметной олимпиады. Эти показатели говорят о том, что качество образования в регионе только растет, мы повышаем планку и не сдаем позиций».

О нововведениях в новом учебном году в онлайн-формате рассказала президент Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина Мадина Тыныбаева. Среди спикеров была также депутат Мажилиса Парламента РК Гульдара Нурумова.

Глава региона поздравил педагогов с приближающимся началом нового учебного года, пожелал успехов в работе. На церемонии награждения за вклад в развитие сферы образования региона отличившимся педагогам вручили почетные грамоты акима области и благодарственные письма. Педагоги-ветераны получили медали «Еңбек ардагері». За вклад в воспитание подрастающего поколения отдельных учителей наградили медалью «Мейірім – Әлемге махаббатпен» и нагрудным знаком «Почетный работник образования».

Лучшей школой по итогам предыдущего учебного года и обладателем сертификата на 34 млн тенге стала школа-лицей № 9 Меркенского района, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

По информации областного управления образования, в новом учебном году в школах Жамбылской области будут обучаться более 240 тыс. школьников, из них в первый класс пойдут 22 тыс. 899. На данный момент в регионе работают 483 организации образования. Это 447 дневных, четыре вечерних, пять специальных и 27 частных школ.