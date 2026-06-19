Более половины водителей в Алматы за год ни разу не нарушили ПДД

По данным транспортной системы Sergek ITS, за прошедший год 55,6% автомобилистов ни разу не получали штрафа за нарушения ПДД.

Исследование охватило период с 1 июня 2025 года по 1 июня 2026 года. С помощью цифровой системы специалисты проанализировали более 3 млн уникальных транспортных средств — как с алматинской регистрацией, так и иногородние, а также транзитные машины с иностранными номерами. В анализе также учитывался пробег: наибольшее количество километров без штрафов.

В итоге выяснилось, что более 1,7 млн водителей ни разу не нарушили ПДД ни в Алматы, ни в других регионах страны.

Самых дисциплинированных автомобилистов наградили страховым полисом сроком на 1 год. Одним из них стал Евгений Мамроцкий, который за год преодолел свыше 28 тысяч километров без единого нарушения ПДД.

Как отметила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, при официальном автопарке города в 750 тысяч машин ежедневно на дороги дополнительно выезжает еще до 400 тысяч единиц иногороднего транспорта. По ее словам, внедрение международной практики стимулирования законопослушных водителей, наряду с традиционными штрафами, мотивирует горожан к более аккуратному и безопасному вождению.

Напомним, в Казахстане планируют установить камеры фиксации нарушений ПДД на автомобилях скорой помощи и автобусах.

Также балльную систему учета нарушений правил дорожного движения тестируют в Алматы, Астане и Шымкенте. Добавлять эти баллы будут после вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении.