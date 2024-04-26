Более половины торговли Казахстана с Китаем приходится на СУАР - Ерлан Кошанов

В рамках официального визита в Китайскую Народную Республику председатель Мажилиса Ерлан Кошанов посетил Урумчи, где встретился с секретарем Комитета Коммунистической партии Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуем, передает агентство Kazinform.

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, в том числе в формате межрегионального сотрудничества.

— В прошлом году Президент Касым-Жомарт Токаев побывал в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Затем вы посетили Казахстан с рабочим визитом. Эти события придали новый импульс межрегиональным связям между Синьцзяном и восточными регионами Казахстана. У нас общая граница протяженностью 1783 км. В Синьцзяне проживает 1,6 млн кандасов, наших братьев-казахов. Они являются золотым мостом между Казахстаном и Китаем, — сказал Ерлан Кошанов, обращаясь к Секретарю партийного Комитета СУАР Ма Синжую.

Председатель Мажилиса отметил, что именно с Синьцзянского региона для Казахстана открывается дружественный Китай и это говорит о его особой роли в укреплении вечного всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

В ходе беседы председатель Мажилиса отметил, что депутаты двух стран могли бы регулярно отслеживать качество реализации двусторонних соглашений и договоренностей.

Обсуждение затронуло также взаимодействие в торгово-экономической сфере.

— Более половины торговли Казахстана с Китаем приходится именно на СУАР. Динамика роста впечатляет. В этом первостепенную роль сыграло введение взаимного безвизового режима в ноябре прошлого года. По распоряжению Президента Касым-Жомарта Токаева в Урумчи скоро откроется торговое представительство QazTrade. Это позволит раскрыть новые ниши торгового сотрудничества, — заявил Ерлан Кошанов.

Стороны также обсудили идею создания на территории Казахстана совместной региональной складской инфраструктуры для электронной торговли. Отдельное внимание в беседе было уделено вопросам сотрудничества в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, трансграничных водных ресурсов и туризма.

В свою очередь, Ма Синьжуй отметил большое значение недавнего визита Президента Касым-Жомарта Токаева в СУАР. Сегодня сотрудничество Синьцзяня с регионами Казахстана достигло беспрецедентного, исторического максимума. Он подчеркнул, что Казахстан является ключевым стратегическим партнером Китая в реализации глобальной инициативы «Один пояс, один путь». В ближайшее время начнется строительство третьего железнодорожного пограничного перехода «Аягоз-Тачэн», который еще больше расширит связи СУАР с приграничными областями Казахстана и укрепит его роль как золотых ворот Китая в Центральную Азию.

— Казахстан углубленно и системно проводит реформы. Мы рады вашим успехам. Мы уверены, что под руководством Президента Токаева ваши реформы принесут плоды. Рост казахстанской экономики к 2029 году в два раза положительно отразится на жизни простых граждан. И здесь важно, что потенциал Китая и Казахстана взаимосвязан и взаимодополняет друг друга. У нас хорошие перспективы в энергетике, сельском хозяйстве, гуманитарной сфере, — считает Ма Синьжуй.

В рамках визита делегация Мажилиса ознакомилась с деятельностью компании «Xinjiang Xinyan», крупнейшего производителя сельскохозяйственной техники в Китае.