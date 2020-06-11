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Более одной тысячи семей получат жилье в Шымкенте в этом году

11 Июня 2020 12:10
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Более одной тысячи семей получат жилье в Шымкенте в этом году

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В городе Шымкенте 39 259 граждан нуждаются в жилье. Об этом на совещании с участием акима города Мурата Айтенова рассказал руководитель управления жилищной инспекции Галымжан Тулепов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима мегаполиса.

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В конце года 450 многодетных семей, 394 гражданина из социально уязвимых слоев населения, 300 молодых семей получат жилье.

Стоит отметить, что в текущем году по программе «2-10-20» 1 047 малообеспеченных семей подали заявки на получение квартир в электронном виде. В настоящее время проводится проверка документов. 219 граждан были обеспечены жильем по программе «7-20-25», 73 человека были обеспечены жильем через «Жилстройсбербанк».

До конца года планируется выделить из местного бюджета часть первоначального взноса по программам «2-10-20», «7-20-25» в качестве социальной помощи на безвозмездной основе.

В Шымкенте ожидают свою очередь: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 1 631человек, многодетные – 5 188 человек, социально уязвимая группа -12 829 человек, работники государственных и бюджетных организаций – 19 585 человек, а также жители 26 домов, объявленных аварийными.


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#Социальная поддержка   #Акимат   #Строительство   #Жилье   #Шымкент   #Общество  
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