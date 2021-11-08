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Более одного миллиона тенге выманил аферист за трудоустройство у жителя Туркестанской области

8 Ноября 2021 15:49
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Более одного миллиона тенге выманил аферист за трудоустройство у жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Более одного млн тенге выманил аферист за трудоустройство у жителя Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В дежурную часть Сайрамского РОП обратился местный житель. Со слов потерпевшего, некий знакомый обещал устроить учителем сына в школу. Свои услуги аферист оценил в 1 100 000 тенге. Однако потерпевший в течение года не смог получить обещанной работы и вернуть деньги. Аналогичный случай произошел с еще одним жителем района. Со слов мужчины, обещав помощь в трудоустройстве дворником в одной из больниц города Шымкента, аферистка выманила у потерпевшего 300 тысяч тенге. Более года обманывала мошенница мужчину.

Полицейские провели всесторонние розыскные мероприятия и опросили возможных очевидцев. В результате мужчину и молодую женщину задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Как выяснилось, мошенники потратили деньги на собственные нужды. Данные факты полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

«Проводится досудебное расследование. Собранные материалы направили в суд для принятия законного решения», - говорится в сообщении.


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#Туркестанская область   #Регионы   #Мошенничество  
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