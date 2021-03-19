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Более одного миллиона казахстанцев планируют вакцинировать в апреле

19 Марта 2021 13:24
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Более одного миллиона казахстанцев планируют вакцинировать в апреле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В апреле в Казахстане планируется вакцинировать более 1 млн граждан против COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает МИА «Казинформ».

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«По республике продолжается поэтапная вакцинация населения против КВИ.

На сегодня в регионы страны поставлено 145 тысячи доз вакцин, а до конца марта т.г. – ожидается дополнительная поставка 150 тысяч доз.

На 19 марта 2021 года привито более 100 тысяч человек, в том числе более 63 тысяч медицинских работников, 22 тысячи педагогов, 7 тыяч сотрудников силовых структур, 8 тысяч – другие категории граждан», - написал Алексей Цой в Facebook.

Как подчеркнул министр здравоохранения РК, серьезных случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано.

«При этом у 1% привитых лиц регистрируется ожидаемые реакции, такие как гриппоподобные состояния с повышением температуры тела, общее недомогание, а также местные проявления в виде припухлости и покраснения в месте введения вакцины.

В целях дальнейшей иммунизации населения в апреле текущего года будет вакцинировано более 1 млн граждан. В этой связи предполагается расширение подлежащих вакцинации групп населения с включением лиц, состоящих на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, старше 65 лет, а также других категорий граждан. Вакцинация является самой эффективной мерой борьбы с КВИ», - добавил А. Цой.


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#Минздрав РК   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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