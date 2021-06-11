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    11:09, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Более миллиона иностранцев осталось в Казахстане после закрытия границ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После закрытия границ в нашей стране оказалось более миллиона иностранцев. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У многих истекли сроки действия паспортов, виз, разрешений на проживание, трудовую деятельность», - сказал Ерлан Тургумбаев.

    По данным ведомства, ежегодно в страну въезжало до 6 млн иностранцев, в 2020 году – только 2 млн, с начала года – 529 тысяч.

    «По инициативе МВД Правительством был установлен переходный период. В результате 460 тысяч иностранцев узаконили своё пребывание в стране», - добавил Ерлан Тургумбаев.

    В министерстве сообщили, что за это время выдано разрешений на временное проживание на работу – 394 405, на воссоединение семьи - 1966, на учебу - 872, на лечение - 148, выдано/продлено виз – 6501, 560 тысяч граждан – выехали на родину (граждане Узбекистана – 260,5 тысяч, России – 139,0 тысяч, Кыргызстана -83,5 тысяч, Турции – 15,0 тысяч, КНР – 4,1 тысяч).

    Ранее министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением заявил, что в Казахстане до конца года планируется 100% переход на электронное расследование.


    Теги:
    МВД РК Главная Общество Правоохранительные органы
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