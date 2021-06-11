Более миллиона иностранцев осталось в Казахстане после закрытия границ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После закрытия границ в нашей стране оказалось более миллиона иностранцев. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У многих истекли сроки действия паспортов, виз, разрешений на проживание, трудовую деятельность», - сказал Ерлан Тургумбаев.

По данным ведомства, ежегодно в страну въезжало до 6 млн иностранцев, в 2020 году – только 2 млн, с начала года – 529 тысяч.

«По инициативе МВД Правительством был установлен переходный период. В результате 460 тысяч иностранцев узаконили своё пребывание в стране», - добавил Ерлан Тургумбаев.

В министерстве сообщили, что за это время выдано разрешений на временное проживание на работу – 394 405, на воссоединение семьи - 1966, на учебу - 872, на лечение - 148, выдано/продлено виз – 6501, 560 тысяч граждан – выехали на родину (граждане Узбекистана – 260,5 тысяч, России – 139,0 тысяч, Кыргызстана -83,5 тысяч, Турции – 15,0 тысяч, КНР – 4,1 тысяч).

Ранее министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением заявил, что в Казахстане до конца года планируется 100% переход на электронное расследование.