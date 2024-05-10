Более миллиона га планируют засеять в Карагандинской области

В Карагандинской области 15 мая начнется посевная кампания. В этом году в работах задействуют около 10 тысяч тракторов и 254 посевных комплекса, передает корреспондент агентства Kazinform.

Готовы к работам более 4 тысяч сеялок и 2482 почвообрабатывающих агрегата. Планируется засеять зерновыми и другими культурами 1,1 млн га. Для проведения весеннего сева засыпано более 107 тыс. тонн семян зерновых культур и 36 тыс. тонн картофеля. Оставшийся объём будет обеспечен за счет приобретения из других регионов и импорта.

О предстоящей работе на аппаратном совещании доложил руководитель управления сельского хозяйства Саят Мусин.

- В этом году планируется увеличение посевных площадей с применением минеральных удобрений до 320 тысяч гектаров. Сельхозтоваропроизводители проведут посевную кампанию в оптимальные агротехнические сроки. Посевную мы планируем начать с 15 мая и завершить 25 мая. Ход весенних полевых работ находится на постоянном контроле, – сказал руководитель ведомства.

Аграриям Карагандинской области выделено 25,5 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива.

Главе Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву акимы районов рассказали о готовности к весенним полевым работам.