+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более миллиона человек вакцинировались от коронавируса в Алматинской области

11 Февраля 2022 11:19
Поделиться:
Более миллиона человек вакцинировались от коронавируса в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Более одного миллиона человек получили первый компонент вакцины от коронавируса в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Новорожденного малыша в тяжелом состоянии транспортировали вертолетом из Экибастуза в Павлодар
Почти 48 тысяч алматинцев вакцинировались Pfizer Свыше двух миллионов человек в Казахстане ревакцинировались против КВИ Более 8,8 млн человек полностью вакцинировались от COVID-19 в Казахстане

«В Алматинской области продолжается вакцинация населения с 12 лет против коронавирусной инфекции. По состоянию на 11 февраля текущего года, в области первым компонентом привито 1 052 258 человек, из них подростки с 12 по 17 лет – 73 278, беременные – 3634 и женщины в период лактации – 12 614. Также, 181 674 человек прошли курс ревакцинации», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

По состоянию на 11 февраля в области зарегистрировано 68 281 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 51 895 случая. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается Балхашском-0,4% , Илийском-0,4 %, Каратальском-0,6%, Коксуском-0,4%, Сарканском-0,5% , Талгарском-0,4% районах и г.Талдыкорган-0,4%.

За последние сутки зарегистрировано 176 случаев КВИ, из них 136 симптомных (77,3%) и 40 бессимптомных (22,7%) случаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Новорожденного малыша в тяжелом состоянии транспортировали вертолетом из Экибастуза в Павлодар
Почти 48 тысяч алматинцев вакцинировались Pfizer
Свыше двух миллионов человек в Казахстане ревакцинировались против КВИ
Более 8,8 млн человек полностью вакцинировались от COVID-19 в Казахстане
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
2 Марат Тулебаев проверил ряд объектов столичной полиции
3 О чем договорились Казахстан и Россия, рассказал Касым-Жомарт Токаев
4 Назначены акимы столичных районов Сарыарка и Есиль
5 Как можно увеличить доходы страны, рассказал сенатор Даурен Адильбеков
6 Январские события: что увидели депутаты и правозащитники в СИЗО
Читайте также
Двадцать человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
83 новых случая ковид-пневмонии выявили казахстанские врачи
Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
Марат Тулебаев проверил ряд объектов столичной полиции
О чем договорились Казахстан и Россия, рассказал Касым-Жомарт Токаев
Назначены акимы столичных районов Сарыарка и Есиль
Как можно увеличить доходы страны, рассказал сенатор Даурен Адильбеков
Январские события: что увидели депутаты и правозащитники в СИЗО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив