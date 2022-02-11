Более миллиона человек вакцинировались от коронавируса в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Более одного миллиона человек получили первый компонент вакцины от коронавируса в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматинской области продолжается вакцинация населения с 12 лет против коронавирусной инфекции. По состоянию на 11 февраля текущего года, в области первым компонентом привито 1 052 258 человек, из них подростки с 12 по 17 лет – 73 278, беременные – 3634 и женщины в период лактации – 12 614. Также, 181 674 человек прошли курс ревакцинации», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

По состоянию на 11 февраля в области зарегистрировано 68 281 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 51 895 случая. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается Балхашском-0,4% , Илийском-0,4 %, Каратальском-0,6%, Коксуском-0,4%, Сарканском-0,5% , Талгарском-0,4% районах и г.Талдыкорган-0,4%.

За последние сутки зарегистрировано 176 случаев КВИ, из них 136 симптомных (77,3%) и 40 бессимптомных (22,7%) случаев.