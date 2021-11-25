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    15:47, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Более миллиона человек получили прививки от COVID-19 в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Суточный прирост COVID-19 в Туркестанской области составляет 0,07%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    По матрице эпидемиологической ситуации Туркестанская область находится в «зеленой» зоне. В целом по Туркестанскому региону привито 1 024 989 человек. Второй компонент получили 963 612 человек. За последние сутки изъявили желание привиться 1 165 человек.

    С начала пандемии в области взято 1 133 798 тысяч ПЦР – проб. За последние сутки в регионе выявлена вспышка COVID-19 у 12 человек. Суточный прирост составляет 0,07%. Всего в инфекционной больнице имеется 930 койко-мест. Из них 623 пустуют. С начала пандемии зарегистрировано 15 621 подтвержденных случаев заражения. В 7 713 из них заболевание прошло бессимптомно.

    На сегодняшний день жители области могут принять вакцины «Спутник-V», «QazVac» и «Sinopharm».

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Туркестанская область Регионы Казахстана
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