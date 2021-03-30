Более миллиарда тенге выделят из бюджета Жамбылской области на минеральные удобрения

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Готовность техники, семян, минеральных удобрений и дизельного топлива проверяют аграрии Жамбылской области накануне весенне-полевых работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя облсельхозуправления Кайрата Аманова, в весенне-полевых работах принимают участие более 7,1 тысячи единиц сельскохозяйственной техники.

«Правительством Республики Казахстан на весенне-полевые работы в нашей области выделено 11,5 тыс. тонн гарантированного дизельного топлива. На февраль рассчитано 1 300 тонн, на март – 4 615, в мае выдадут 2 925 и в июне – 2 733 тонны. На сегодняшний день из запланированных 5,9 тысячи тонн в регионе получено 5,7 тысячи тонн, поставлено операторами и распределено по хозяйствам 4,8 тысячи тонн», - рассказал спикер.

По словам руководителя сельхозведомства, под урожай этого года полностью, стопроцентно, готово 72,5 тыс. тонн семян, необходимых для посева яровых культур. Из них 8% элитные семена, 62,8 тысячи тонн - не ниже трех репродукций. В аттестованных хозяйствах области имеется 1 716 тонн реализуемых семян. В том числе, элитные, I-II репродукции сортов ячменя ярового «Байшешек», «Вакула», «Сымбат», «Арна» и сорта сафлора «Ииркас», «Молдир» I-репродукции семян.

«Объем семян, поступивших в семенную лабораторию в районах, составляет 16,9 тыс. тонн. Проверено 16,4 тысячи, из них суперэлитные семена - 95 тонн, элита – 1 093 тонн, I репродукция – 5 946,5 тонн, II репродукция – 7 173 тонн, III репродукция – 2 517 тонн и IV репродукция - 20 тонн. Что касается обеспечения посевных площадей удешевленными минеральными удобрениями, на эти цели из местного бюджета выделено 1,035 млрд. тенге», - рассказал Кайрат Аманов.

Отметим, что в этом году в Жамбылской области под урожай 2021 года посевные площади сельскохозяйственных культур планируется разместить на площади в 760,8 тысячи га. Площади увеличены по сравнению с 2020 годом на 26 тысячи га, или на 3,5%. В этом году будет засеяно 398,3 тысячи га зерновых и зернобобовых культур, 5 тысяч га сахарной свеклы и других сельхозкультур. По программе «Кен дала» на весенне-полевые работы в Жамбылской области выделяют 420,5 млн тенге.