Более миллиарда тенге компенсировали пострадавшим предпринимателям в ходе беспорядков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сколько заявок было одобрено от пострадавших предпринимателей в ходе массовых беспорядков в Алматы, рассказали в управлении предпринимательства и инвестиций города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении сообщили, что на заседании региональной комиссии по определению имущественного вреда субъектам малого и среднего бизнеса от 16 февраля 2022 года одобрено 56 заявок предпринимателей на общую сумму 122,2 млн тенге.

«Из них 30 заявок на сумму 66,9 млн тенге профинансировано за счет бюджетных средств, 26 заявок на 55,3 млн тенге из средств благотворительного фонда «Жана Алатау». Итого с начала работы комиссии по городу Алматы одобрена 601 заявка на сумму 1 млрд 118,6 млн тенге», - отметили в управлении предпринимательства.

Отметим, в Алматы с 24 января начата выплата компенсаций физическим лицам, пострадавшим в ходе беспорядков.

Ранее аким мегаполиса Ерболат Досаев сообщил, что 88% пострадавших во время беспорядков субъектов малого и среднего бизнеса в Казахстане приходится на Алматы.