Более гектара сухой травы горело в ВКО
«20 октября в 19:00 в районе Алтай в селе Кутиха произошло загорание сухой травы у дороги из-за неосторожного обращения населения с огнем.
Огонь по сухостою быстро перекинулся через щели забора на деревянные конструкции блока хозяйственных построек и на строение дома. В результате ветра горение распространилось и перешло на соседний стоящий гараж и блок хозяйственных построек», - сообщили в пресс-службе Департамента.
Огнеборцы ликвидировали пожар по строениям на общей площади 125 кв метров и загорание травы на площади 1,5 га.
В ликвидации пожара задействованы 20 человек личного состава, 4 единицы техники специализированной пожарной части района Алтай.
Полностью пожар был ликвидирован в 22:50.
ДЧС ВКО напоминает:
1. Не бросайте горящие спички и окурки, не производите бесконтрольное сжигание мусора;
2. Не поджигайте траву и стерню, будьте бдительны и строго соблюдайте правила пожарной безопасности;
3. Не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными;
4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву;
5. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы (вокруг своего участка скосите траву) территорию хозяйственных дворов, построек;
6. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла.