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    13:42, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более гектара сухой травы горело в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Крупный пожар на площади 125 кв метров и загорание травы на площади 1,5 га ликвидировали огнеборцы в районе Алтай Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного Департамента по чрезвычайным ситуациям.

    «20 октября в 19:00 в районе Алтай в селе Кутиха произошло загорание сухой травы у дороги из-за неосторожного обращения населения с огнем.

    Огонь по сухостою быстро​ перекинулся через щели забора на деревянные конструкции блока хозяйственных построек и на строение дома. В результате ветра горение распространилось и перешло на соседний стоящий гараж и блок хозяйственных построек», - сообщили в пресс-службе Департамента.

    Огнеборцы ликвидировали​ пожар​ по строениям на общей площади 125 кв метров и​ загорание травы на площади 1,5 га.

    В ликвидации пожара задействованы​ 20 человек личного состава, 4 единицы техники специализированной пожарной части района Алтай.

    Полностью пожар был ликвидирован в 22:50.

    ДЧС ВКО напоминает:

    1. Не бросайте горящие спички и окурки, не производите бесконтрольное сжигание мусора;

    2. Не поджигайте траву и стерню, будьте бдительны и строго соблюдайте правила пожарной безопасности;

    3. Не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными;

    4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву;

    5. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы (вокруг своего участка скосите траву) территорию хозяйственных дворов, построек;

    6. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла.


    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия
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