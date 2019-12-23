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Более эффективную систему взыскания алиментов создают в Казахстане

23 Декабря 2019 10:56
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Более эффективную систему взыскания алиментов создают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по созданию эффективной системы взыскания алиментов рассказал министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Особое внимание Министерство уделяет взысканию алиментов. Половину из общего числа поступивших жалоб составляет именно эта категория дел. Для решения проблемы министерством утвержден и реализуется план мероприятий «30 шагов по созданию эффективной системы взыскания алиментов», - сказал Марат Бекетаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе по вопросам дальнейшего развития института судебных исполнителей.

В данном направлении, как отметил министр, осуществляется взаимодействие с местными исполнительными органами путем заключения и реализации трехсторонних меморандумов о взаимном сотрудничестве по вопросам взыскания алиментов между Минюстом, акимами и Республиканской палатой .

«Меморандумом и планом по его реализации, в числе прочих аспектов, охвачены вопросы трудоустройства должников. Так, в рамках проведенной работы трудоустроено 816 должников. Снизились проблемные алименты с 25 тысяч до 14 тысяч», - добавил Марат Бекетаев.

Глава Минюста также сообщил, что в результате проделанной работы по совершенствованию исполнительной системы улучшилась позиция Казахстана в рейтинге «Doing Business». По индикатору «Исполнение контрактов» Казахстан улучшил позицию на 2 пункта и поднялся с 6 на 4 место.

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Ключевые слова: Минюст,
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Серик Сабеков

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