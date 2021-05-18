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Более двух тысяч выпускников претендуют на «Алтын белгі» в Туркестанской области

18 Мая 2021 19:03
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Более двух тысяч выпускников претендуют на «Алтын белгі» в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в этом учебном году окончат школу 27 846 учащихся. Из них 2 084 претендуют на «Алтын белгі», 1 329 - на аттестат с отличием. Об этом сегодня на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщила заместитель руководителя областного управления развития человеческого потенциала Ардак Мадихановна, передает МИА «Казинформ».

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По ее словам, в связи с карантинным режимом в этом году будет проведена итоговая аттестация с строгим соблюдением мер санитарной безопасности.

«В нашем регионе учащиеся 9-10 классов 28 мая, 2 и 5 июня сдают тест на знание в письменном виде. Учащиеся 11-12 классов пройдут испытания 1, 4, 7, 10 июня. Экзаменационная работа претендентов на «Алтын белгі» будет рассмотрена комиссией, созданной управлением. Планируется, что в этой работе примут участие 312 квалифицированных учителей», – сказала Ардак Мадихановна.

Также на брифинге стало известно, что в области с 26 мая по 19 июня 2021 года будут работать летние школы. В нем будут проводиться дополнительные занятия для учащихся с низкой успеваемостью, имеющих трудности в усвоении учебного материала.


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#Туркестанская область   #Образование  
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