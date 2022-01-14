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Более двух тысяч участников беспорядков задержаны в Алматы

14 Января 2022 09:32
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Более двух тысяч участников беспорядков задержаны в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проведены отработки в Жетысуском и Наурызбайском районах города. Всего задержано 2159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений, сообщает комендатура города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Всего изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3112 боеприпасов. За минувшие сутки на пульт «102» поступило 754 сообщений. В сall-центр комендатуры поступило 175 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны», - проинформировали в информцентре комендатуры города.

Ранее начальник департамента полиции города, комендант Канат Таймерденов заявил, что на сегодня в городе введен комендантский час, приняты максимальные меры безопасности. В обеспечении правопорядка задействованы сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие, которые стоят на страже закона и конституционных прав граждан.

Комендант Алматы также призвал граждан следовать требованиям комендантского часа, не нарушать режим ЧП, не поддаваться на провокации и с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

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#Алматы   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Криминал   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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