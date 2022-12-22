Более двух тысяч участков предоставят под ИЖС в Петропавловске

22 Декабря 2022, 17:35

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В следующем году в Петропавловске рассчитывают завершить строительство 26 многоквартирных жилых домов. Из них 10 бюджетных и 16 коммерческих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с населением аким города Руслан Анбаев сообщил, что активно застраиваются три микрорайона. Сейчас идет строительство 10 кредитных домов в микрорайоне Жас Өркен и шести - по улице Уалиханова. Завершается возведение шести арендных домов на 600 квартир, предназначенных для социально-уязвимых слоёв населения, в микрорайоне Береке. С начала года сдали в эксплуатацию семь бюджетных домов.

«Отмечу развитие направления коммерческого жилья. Частными компаниями ведется строительство 35 домов. С начала года ввели в эксплуатацию 12. До конца года жилой фонд пополнят еще семь домов с последующим заселением жителей в 2023-м году. В целом за 2022-й год более 1 700 семей получат квартиры», - сказал Р.Анбаев.

В поселке Солнечный и в микрорайоне Южный для индивидуального жилищного строительства предоставят более двух тыясч участков. 10 соток земли бесплатно смогут получить очередники, которых более 16 тысяч.

«С 2016-го года в микрорайоне Солнечный-2 было предоставлено 555 земельных участков. В едином архитектурном стиле на 204-х земельных участках возвели индивидуальные жилые дома. Из них 183 оформили за очередниками. Для обеспечения земельными участками реализуются проекты по подведению инженерной инфраструктуры. В микрорайоне Южный завершили строительство сетей водоснабжения и автомобильных дорог. В 2023-м году планируется реализация проекта по строительству сетей электроснабжения микрорайона. Завершение проектов и предоставление участков намечено на 2024-й год», - проинформировал Р.Анбаев.