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Более двух тысяч тонн кормов реализовано по льготным ценам в Мангистауской области

1 Февраля 2022 13:05
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Более двух тысяч тонн кормов реализовано по льготным ценам в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области в запасах кормов на зимний период имеется около шести тысяч тонн сена. Об этом сообщил руководитель управления сельского хозяйства Мангистауской области Казбек Ташимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, в регионе зарегистрировано 588 819 голов скота. Нна зимний период через операторов закуплено 12 000 тонн сена, 5 900 тонн кормов: отруби, ячменя, пшеницы.

«В целом важность заготовки зимних кормов растет с каждым днем. Исходя из фактических данных, рыночная цена кормов в области составляет 70-75 тенге за килограмм сена (1 рулон 16 000 – 19 000 тенге), а один килограмм корма стоит от 100 до 110 тенге. При этом, в целях заготовки кормов и удешевления стоимости кормов на зимний период 2021 - 2022 годов из местного бюджета АО СПК «Каспий» было выделено 2,1 млрд тенге в виде оборотных средств. В настоящее время по области накоплено около 6 000 тонн сена и около 1 000 тонн кормов», - сказал Казбек Ташимов.

Кроме того, в целях стабилизации цен на корма, в соответствии с соглашением между акиматом Мангистауской области и крупнейшими нефтеперерабатывающими предприятиями региона, для удешевления цены на один мешок отрубей с 1 900 – 2 100 тенге до 1 500 тенге от нефтеперерабатывающих компаний было выделено 166 млн тенге. В настоящее время по Мангистауской области реализовано более 100 тыс мешков, а именно более 2 000 тонн кормов (отрубей) по льготной цене до 1 500 тенге.

Также при поддержке Министерства сельского хозяйства на текущий год для частичного возмещения затрат на корма для поголовья скота, зарегистрированного в системе ИСЖ, планируется выделение средств на не освоенную сумму 663,8 млн тенге, по выделенному из резерва Правительства Республики Казахстан в 2021 году 1,9 млрд тенге. Это позволит обеспечить кормами около 136 132 голов скота личных подсобных хозяйств.

Напомним, в связи с засухой в Мангистауской области продолжается работа по транспортировке кормов по низким ценам.

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#Сельское хозяйство   #Мангистауская область  
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Автор:

Аружан Саптарова

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