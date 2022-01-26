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Более двух тысяч школьников заболели коронавирусом в Алматинской области
26 Января 2022 11:25
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 2187 школьников заболели коронавирусом с начала учебного года в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В период с 1 сентября 2021 года по 26 января 2022 года по Алматинской области зарегистрировано 2187 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников. На данный момент в Алматинской области из 50 классов переведены на дистанционный формат обучения 900 учеников», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.
Отметим, недавно объекты образования перешли в штатный режим.
По данным ДСЭК, в Алматинской области 55 тысяч подростков получили вакцину.
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