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Более двух тысяч школьников заболели коронавирусом в Алматинской области

26 Января 2022 11:25
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Более двух тысяч школьников заболели коронавирусом в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 2187 школьников заболели коронавирусом с начала учебного года в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В период с 1 сентября 2021 года по 26 января 2022 года по Алматинской области зарегистрировано 2187 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников. На данный момент в Алматинской области из 50 классов переведены на дистанционный формат обучения 900 учеников», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

Отметим, недавно объекты образования перешли в штатный режим.

По данным ДСЭК, в Алматинской области 55 тысяч подростков получили вакцину.


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#Алматинская область   #Образование   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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