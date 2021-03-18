+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 418.44 EUR 498.32
RUB 5.73 CNY 64.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более двух тысяч полицейских вакцинировались от COVID-19 в Алматы

18 Марта 2021 11:04
Поделиться:
Более двух тысяч полицейских вакцинировались от COVID-19 в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 10 марта стартовала вакцинация сотрудников полиции. За неделю привились свыше двух тысяч стражей порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Новости по теме
Год с коронавирусом в Жамбылской области: Мы благодарны тем, кто относился с пониманием к нашей службе - генерал-майор полиции
Коронавирус обнаружили у пятерых казахстанцев, прилетевших без ПЦР-справок Нур-Султан и Алматы остаются в «красной» зоне по коронавирусу Цифровой сертификат предложили создать для передвижения внутри ЕС во время пандемии

«В первую очередь – сотрудники строевых подразделений: патрульной полиции, участковые инспекторы и представители ювенальной полиции, которые круглосуточно несут службу и находятся на передовой. Далее вакцину получили сотрудники районных управлений полиции, также тесно контактирующие с населением. Цель – избежание рисков заражения и распространения коронавирусной инфекции среди личного состава. Составлен специальный график, сотрудники рассредоточены по разным поликлиникам города – это очень удобно и исключает образование очередей», – сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Абдуали Нашарбеков.

По словам спикера, имеется достаточное количество вакцин для полицейских. До конца марта текущего года планируется стопроцентно вакцинировать весь личный состав ДП Алматы.

«Только что получила вакцину. Перед этим меня обследовали профильные врачи, выявили отсутствие противопоказаний. В первую очередь, я это сделала в целях личной безопасности и безопасности жизни, здоровья моих близких. Бережного Бог бережет! Благодарность акимату за то, что в числе первых обеспечил полицейских бесплатной вакциной», – рассказала начальник отделения ювенальной полиции ОМПС УП Бостандыкского района Толкын Саркытканова.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив