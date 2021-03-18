Более двух тысяч полицейских вакцинировались от COVID-19 в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 10 марта стартовала вакцинация сотрудников полиции. За неделю привились свыше двух тысяч стражей порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«В первую очередь – сотрудники строевых подразделений: патрульной полиции, участковые инспекторы и представители ювенальной полиции, которые круглосуточно несут службу и находятся на передовой. Далее вакцину получили сотрудники районных управлений полиции, также тесно контактирующие с населением. Цель – избежание рисков заражения и распространения коронавирусной инфекции среди личного состава. Составлен специальный график, сотрудники рассредоточены по разным поликлиникам города – это очень удобно и исключает образование очередей», – сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Абдуали Нашарбеков.

По словам спикера, имеется достаточное количество вакцин для полицейских. До конца марта текущего года планируется стопроцентно вакцинировать весь личный состав ДП Алматы.

«Только что получила вакцину. Перед этим меня обследовали профильные врачи, выявили отсутствие противопоказаний. В первую очередь, я это сделала в целях личной безопасности и безопасности жизни, здоровья моих близких. Бережного Бог бережет! Благодарность акимату за то, что в числе первых обеспечил полицейских бесплатной вакциной», – рассказала начальник отделения ювенальной полиции ОМПС УП Бостандыкского района Толкын Саркытканова.