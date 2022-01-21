Более двух тысяч человек заболели коронавирусом за сутки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за прошедшие сутки зарегистрировано 2057 случаев коронавирусной инфекции. Вакцинировано первым компонентом 2218 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 20 января зарегистрировано 2057 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1866 случаев с симптомами и 191 без симптомов. Выписан всего 141 человек, поступило – 253. Итого в инфекционных стационарах (3 310 коек) физически находится 1 350 человек (в том числе 187 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 71. На ИВЛ – 12, на неинвазивной ИВЛ – 25, занято восемь аппаратов High flow «, - сообщили в управлении общественного здоровья.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 10 185 пациентов, с симптомами – 9644 (с легкой и средней степенью), без симптомов – 541.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 2218 человек, вторым компонентом – 1978 человек. Всего за весь период с 1 февраля 2021 по 20 января 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 095 040 человек, вторым компонентом - 1 042 772 человека. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 123 885 человек.

Вакцину Pfizer (Comirnaty) получили 35 909 человек, в том числе беременные - 1953, кормящие - 7652, дети и подростки - 26 304. Ревакцинированы 104 916 горожан.

В городе функционирует 119 пунктов вакцинации в медицинских организациях (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 140 прививочных бригад из 522 человек.