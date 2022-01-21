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Более двух тысяч человек заболели коронавирусом за сутки в Алматы

21 Января 2022 14:22
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Более двух тысяч человек заболели коронавирусом за сутки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за прошедшие сутки зарегистрировано 2057 случаев коронавирусной инфекции. Вакцинировано первым компонентом 2218 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За 20 января зарегистрировано 2057 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1866 случаев с симптомами и 191 без симптомов. Выписан всего 141 человек, поступило – 253. Итого в инфекционных стационарах (3 310 коек) физически находится 1 350 человек (в том числе 187 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 71. На ИВЛ – 12, на неинвазивной ИВЛ – 25, занято восемь аппаратов High flow «, - сообщили в управлении общественного здоровья.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 10 185 пациентов, с симптомами – 9644 (с легкой и средней степенью), без симптомов – 541.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 2218 человек, вторым компонентом – 1978 человек. Всего за весь период с 1 февраля 2021 по 20 января 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 095 040 человек, вторым компонентом - 1 042 772 человека. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 123 885 человек.

Вакцину Pfizer (Comirnaty) получили 35 909 человек, в том числе беременные - 1953, кормящие - 7652, дети и подростки - 26 304. Ревакцинированы 104 916 горожан.

В городе функционирует 119 пунктов вакцинации в медицинских организациях (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 140 прививочных бригад из 522 человек.

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#Алматы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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