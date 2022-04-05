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    11:19, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Более двух трлн тенге ущерба наносят экономике РК неинфекционные болезни

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неинфекционные заболевания создают нагрузку как на систему здравоохранения, так и на экономику страны. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рост бремени хронических неинфекционных заболеваний (далее – НИЗ) в Казахстане способствует увеличению нагрузки как на систему здравоохранения, так и в целом на экономику страны. НИЗ являются причиной 84% всех смертей в Казахстане», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

    По данным последнего исследования, вероятность преждевременной смерти от четырех основных групп НИЗ (сердечно-сосудистые заболевания, диабет, хронические респираторные и раковые заболевания) составляет 27%, с гораздо более высокой вероятностью для мужчин, чем для женщин.

    «По оценкам ВОЗ (2017 год) израсходовано около 300 млрд тенге на лечение 4 основных групп НИЗ. Потери для экономики, связанные со снижением производительности труда, превышают государственные затраты на здравоохранение в 6,5 раз и составляют 2 трлн тенге в год. В целом, текущий ущерб, наносимый НИЗ экономике Казахстана, составляет 2,3 трлн тенге в год, что эквивалентно 4,5% годового ВВП страны», - заключила министр.

    Напомним, Казахстан попал в список стран с самым нездоровым питанием.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Правительство РК Общество Экономика Минздрав РК Ажар Гиният
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