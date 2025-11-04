Более двух тысяч самовольно занятых участков выявили в Шымкенте

В Шымкенте проводится обследование земельных участков, в ходе которого выявляются объекты, построенные без правоустанавливающих документов, а также факты незаконного захвата государственных земель.

По итогам проверок, на самовольно занятых земельных участках возведено 2 314 жилых строений, не имеющих соответствующих документов.

Наибольшее количество таких объектов было обнаружено в Абайском районе — 1 493 строения, в Туранском — 283, в Енбекшинском — 251, в Каратауском — 234, в Аль-Фарабийском районе — 53.

Из выявленных строений 1 831 признано пригодным для проживания, а 483 — непригодными.

— В общей сложности снесены 187 самовольных строений и 63 фундамента, заложенных под строительство домов. Все работы проводились совместно с районными акиматами и уполномоченными органами, — сообщили в городском департаменте по управлению земельными ресурсами.

Что касается 1 831 пригодного для проживания строения, то их владельцы могут узаконить объекты в судебном порядке.

Согласно статье 244 Гражданского кодекса РК, право собственности на постройки, возведенные на самовольно занятых земельных участках, может быть признано по решению суда.

— Департамент продолжает системную работу по выявлению участков, используемых не по целевому назначению или незаконно захваченных третьими лицами, и принимает соответствующие меры для упорядочивания использования земель, — добавили в ведомстве.

Ранее по незаконным стройкам в Шымкенте было составлено 286 административных протоколов в отношении 115 объектов, и виновные были привлечены к административной ответственности.

Кроме того, в городе сносят самовольно построенные балконы в многоэтажках. В некоторых домах такие пристройки занимают половину двора, что нарушает не только эстетику, но и безопасность.





