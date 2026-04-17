Более двух тысяч наркосайтов планируют заблокировать в Астане

— Что касается наркоситуации в столице, в современных условиях бесконтактный сбыт наркотиков составляет 90%. Поэтому мы меняем подходы к противодействию наркопреступности, с акцентом на выявление и пресечение каналов онлайн-сбыта. На блокировку направлены 2 229 наркосайтов, особенно популярных у молодежи. Заблокированы 2 783 карты с подозрительным операциями, на общую сумму 113 миллионов тенге. Пресечена деятельность трех организованных преступных групп в сфере наркобизнеса и одной нарколаборатории. Выявлено 1 106 наркоправонарушений, в том числе 412 фактов сбыта. Больше изъято наркотических средств, по сравнению с прошлым годом — с 342 килограммов до 465 килограммов, в том числе «синтетики» с 22 килограммов до 45 килограммов, — сказал Максат Абикен.

Спикер отметил, что продолжается систематическая работа по предотвращению распространения наркографики, содержащей ссылки на интернет-ресурсы, осуществляющие незаконный сбыт наркотических и психоактивных веществ. Возбуждено 15 уголовных дел по статье 299 прим-1 Уголовного кодекса РК. Закрашены свыше 2 500 наркограффити.

Максат Абикен также сообщил, что с начала года проводились локальные рейдовые мероприятия по увеселительным заведениям, возбуждено 20 уголовных дел по фактам использования «веселящего газа» по статье 301 Уголовного кодекса РК. Из незаконно оборота изъято свыше 70 баллонов.

По его словам, разработан план «Астана — город без наркотиков» на 2026–2028 годы, предусматривающий проведение мероприятий по профилактике наркоправонарушений — лекций, семинаров и других.