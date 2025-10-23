Более двух тысяч мексиканцев задержали в США
В общей сложности 2382 мексиканца были задержаны в США с января этого года. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум во время пресс-конференции в Национальном дворце, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
По ее словам, 1390 мексиканцев, или около 58,3 процентов от общего числа задержанных, были арестованы в период с 6 июня по 20 октября в ходе иммиграционных рейдов, проведенных правительством США.
К. Шейнбаум выразила обеспокоенность по поводу правового статуса задержанных, который до сих пор не был полностью уточнен.
— Мы не согласны с тем, как там обращаются с нашими братьями и сестрами, — сказала президент, имея в виду иммиграционные рейды.
Мексика направила Вашингтону несколько дипломатических нот в связи с его новой антииммиграционной политикой и оказывает помощь гражданам, нуждающимся в юридической консультации для подачи жалоб на нарушения прав человека, подтвердила Шейнбаум.
Она подчеркнула, что сами потерпевшие должны подавать соответствующие жалобы для получения консульской поддержки и дальнейшей юридической помощи.
Напомним, в августе президент США Дональд Трамп поручил покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.