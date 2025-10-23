РУ
    10:24, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Более двух тысяч мексиканцев задержали в США

    В общей сложности 2382 мексиканца были задержаны в США с января этого года. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум во время пресс-конференции в Национальном дворце, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа

    Более двух тысяч мексиканцев задержали в США
    Фото: Anadolu

    По ее словам, 1390 мексиканцев, или около 58,3 процентов от общего числа задержанных, были арестованы в период с 6 июня по 20 октября в ходе иммиграционных рейдов, проведенных правительством США.

    К. Шейнбаум выразила обеспокоенность по поводу правового статуса задержанных, который до сих пор не был полностью уточнен.

    — Мы не согласны с тем, как там обращаются с нашими братьями и сестрами, — сказала президент, имея в виду иммиграционные рейды.

    Мексика направила Вашингтону несколько дипломатических нот в связи с его новой антииммиграционной политикой и оказывает помощь гражданам, нуждающимся в юридической консультации для подачи жалоб на нарушения прав человека, подтвердила Шейнбаум.

    Она подчеркнула, что сами потерпевшие должны подавать соответствующие жалобы для получения консульской поддержки и дальнейшей юридической помощи.

    Напомним, в августе президент США Дональд Трамп поручил покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет. 

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

    Мексика Мигранты Мировые новости США
    Жулдыз Атагельдиева
