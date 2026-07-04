Более двух тысяч человек приняли участие в субботнике в Алматы

4 июля в Алматы в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан» прошел очередной еженедельный субботник, охвативший 8 районов города, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

В мероприятии приняли участие 2,4 тыс. человек. Для проведения работ было задействовано 94 единицы специализированной техники. По итогам субботника собрано и вывезено 905 кубометров мусора и отходов.

Фото: акимат Алматы

В ходе уборки были очищены общественные пространства, улицы, скверы, а также территории вдоль магистралей и водных объектов.

Еженедельное проведение подобных экологических мероприятий позволяет поддерживать санитарное состояние города, повышать качество содержания общественных пространств и создавать более комфортную городскую среду для жителей.