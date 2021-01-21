Более двух млрд тенге сэкономлено в системе госзакупок Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНРФОРМ - Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области проводит системную работу по мониторингу государственных закупок. По итогам 2020 года сэкономлено более 2 млрд тенге. Об этом сегодня сообщил руководитель департамента Хаким Кошкалиев на брифинге в региональной службе коммуникаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Также руководитель штаба департамента Жомарт Аитов, принявший участие в пресс-конференции, подробно остановился на работе, проделанной учреждением в прошлом году.

«В направлении формирования антикоррупционной культуры в обществе по области проведено более 1 800 различных мероприятий с охватом около 850 тысяч человек. В условиях пандемии в стране деятельность департамента переведена в онлайн-формат, запущены проекты «Antikor Live» и «Adal Komek», инициированные агентством. За 12 месяцев 2020 года по следственно-оперативному направлению департаментом выявлено 97 преступлений, из них 72 - коррупционные. Среди них коррупционные преступления выявлены в сфере образования – 24, земельных отношений – 13, жилищного, коммунального хозяйства – 9, социальной защиты и здравоохранения – 5 и в сфере строительства – 4», - сказал Жомарт Аитов.

Стоит отметить, что наибольшее количество выявленных преступлений произошло в госпрограммах «Развитие регионов» и «Развитие агропромышленного комплекса», государству было причинен ущерб в сумме 171,7 млн тенге, из которых 171,5 млн тенге штрафов, то есть 99%, возвращено. А по уголовным делам на производстве в общей сложности выявлена сумма в размере 1 млрд 345 млн тенге, в том числе 1 млрд 335 млн тенге, то есть 99%, возвращены государству.

Кроме того, на брифинге руководитель управления превенции департамента Габит Жундибаев рассказал об ужесточении законодательства в отношении граждан, допускающих коррупционные правонарушения.

«Согласно новому законодательству, и взяткодатели, и взяткополучатели будут строго наказываться. Помимо увеличения сроков лишения свободы, в несколько раз увеличились и размеры штрафов за дачу взятки и посредничество во взяточничестве. Так, минимальный размер штрафа для взяткодателей (до 50 МРП) увеличен в 2 раза. Если гражданин осужден за дачу взятки в размере 100 тысяч тенге, то размер штрафа в качестве минимального наказания для него составляет 2 млн тенге. Если ранее максимальная санкция за преступление «Дача взятки в крупном размере», предусмотренная частью 2 статьи 367 УК РК, составляла до 5 лет лишения свободы, то в настоящее время верхний предел наказания увеличен до 7 лет. Также согласно законодательству, условно-досрочное освобождение запрещено», - сказал Габит Жундибаев.

Также теперь сотрудникам правоохранительных органов грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет за вмешательство в бизнес. Совершение таких действий руководством правоохранительных органов и судьями влечет более строгое наказание, то есть лишение свободы на срок до 8 лет.